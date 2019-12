Nuoto pinnato: ottima prova per gli Esordienti al Trofeo Scarano

La Domus San Marino Nuoto Pinnato ha partecipato domenica al 6° Trofeo Scarano, gara riservata alla categoria Esordienti, organizzata dalla Sweet Team Modena nella piscina Dogali della città emiliana. Al via 12 squadre, tra cui quella guidata dai tecnici Anna Ballarini e Giuseppe Ierardi. I quattro alfieri sammarinesi hanno ben figurato, nonostante si trattasse di una delle prime esperienze in gara. Tutti hanno affrontato i 50 pinne e la staffetta finale, ad eccezione di Elena Bonfè che ha affrontato anche i 100 pinne, ottenendo un 6° e 7° posto nelle due prove. Decimo posto per Francesco Balducci, 7° Gioele Cremoni, mentre Lorenzo Dorokove è stato squalificato per partenza anticipato. Nella staffetta i quattro titani hanno ottenuto un ottimo 3° posto.