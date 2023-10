Renzo Francioni e Alfio Lazzarini vincono i settori della terza prova di campionato Promozionale

Al lago "Le Querce” è andata in scena la terza prova del campionato Promozionale 2023 di pesca sportiva. Renzo Francioni si è aggiudicato la vittoria nel settore A, seguito sul podio da Luciano Valentini e Elio Pelliccioni. Nel settore B il successo è stato di Alfio Lazzarini, secondo posto per Thomas Biordi e terzo per Robert Athos Gasperoni. La quarta e ultima tappa assegnerà il titolo 2023 con la classifica generale che al momento vede in testa Denis Drudi e alle sue spalle Renzo Francioni e Marino Gasperoni.

