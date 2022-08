San Marino il MotoGP Football Match con una quarantina di piloti presenti; a Riccione il talk show Racing Woo-Doo

Piloti sempre più vicini ai fans. Gli eventi collaterali al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini prevedono diverse occasioni, fra Repubblica di San Marino e Riviera di Rimini, nelle quali avviene l’incontro del pubblico coi propri beniamini. Una grande novità del weekend sarà la Misano MotoGP Fanzone. Al Prato 1 sarà allestito un grande palco che venerdì e sabato, dalle 14.00 alle 18.30, ospiterà fino alle 17.00 l’animazione del deejay e la messa in palio del merchandising MWC, poi a seguire i piloti a contatto col pubblico. Tutto il pubblico presente in autodromo nelle due giornate potrà confluire gratuitamente alla MotoGP Fanzone del Prato 1. I piloti attesi nelle due giornate: Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Riccardo Rossi, Dennis Foggia, Lorenzo Dallaporta. Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Elia Bartolini, Nicola Carraro, Alberto Surra, Andrea Migno, Mattia Pasini, Stefano Nepa e Toni Arbolino. In tribuna si sono invece organizzati in fan club dei piloti, mentre le ‘case’ hanno organizzato appuntamenti coi propri invitati nelle hospitality. Yamaha Motor Italia alla Tribuna A, Aprilia alla Tribuna B, Ducati alla Tribuna C e Suzuki alla Tribuna D hanno acquisito spazi per i fans, organizzando anche “Meet the riders”. I club a sostegno dei piloti si sistemeranno alla Brutapela per incitare Enea Bastianini, Alla Tribuna D quelli per Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, alla Misanino per Pecco Bagnaia. Annunciata l’organizzazione di fans anche per Celestino Vietti e Stefano Nepa, mentre Sic58 Squadra Corse e Gresini Racing hanno scelto anche la soluzione hospitality. Sold out da mesi le aree dedicate alle aziende, opzione scelta da molte imprese per incontrare i propri clienti. Ne hanno approfittato aziende del calibro di Mapei (sempre presente dal 2007), Red Bull con la sua terrazza personalizzata e il concorso a premi dedicato al pubblico della MotoGP, Monster Coca Cola, Liomatic, Colsam Colorificio Sammarinese, Res-Tech Driving Simulation Center, Gruppo Financo, 51 Management. Sulla Terrazza Riviera sono posizionate le aziende Smurfit Kappa, F.lli Franchini, MP54 Motorsport di Manuel Poggiali e SKY Italia. In evidenza anche i partner ufficiali di MWC: FMI col Centro Tecnico Federale, TecnoBike, Snapshot, Summertrade, Guidare Pilotare, Garage 51, Markspeed Misanino, Medical Center, Acton e Prostand, fornitore ufficiale di Misano World Circuit coi progetti per gli allestimenti temporanei. DOMANI 40 PILOTI IN CAMPO A SAN MARINO Intanto prosegue il programma degli eventi che sul territorio introducono al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini. Domani al centro sportivo di Montecchio a San Marino, alle 18.30 con ingresso gratuito, è in programma MotoGP Football Match. Una quarantina di piloti hanno confermato la loro presenza in campo, insieme a ex piloti e alcune stelle della SBK che si uniranno per giocare due tempi da 25 minuti. La partita in diretta su Sky Sport sarà commentata da Guido Meda e Mauro Sanchini. I ‘mister’ delle due squadre saranno: Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò. I piloti in campo: Enea Bastianini, Luca Marini, Raul Fernandez, Johann Zarco, Lorenzo Savadori, Michele Pirro, Niccolò Antonelli, Marcos Ramìrez, Keminth Cubo, Elia Bartolini, Alberto Surra, Riccardo Rossi, Kevin Zannoni, Izan Guevara, Marco Melandri, Nicolò Bulega, Michael Fabrizio, Jorge Lorenzo, Marìa Herrera; Augusto Fernàndez, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, Taka Nakagami, Manuel Poggiali, Matteo Ferrari, Ivàn Ortolà, Simone Corsi, Tony Arbolino, Manuel Gonzàlez, David Munoz, Andrea Migno, Lorenzo Fellon, Adriàn Fernandez, Stefano Nepa, Eric Granado, Michael Rinaldi, Marc Alcoba, Miquel Pons. Intanto prosegue a Rimini la mostra Le radici della Riders’ Land a Castel Sismondo con ingresso dalle 13.00 alle 19.00, mentre al mercoledì e venerdì anche dalle 21.00 alle 23.00. A Riccione domani il talk show Racing Woo-Doo alle ore 11.30 al The Box di Riccione. Si racconterà la #RACEVOLUTION, il nuovo concept di comunicazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Saranno presenti il designer Aldo Drudi e il videomaker Marco Poderi curatori della campagna.

cs Smart comunicazione