Taekwondo San Marino: "Sei atleti bianco-azzurri al 27° Zagreb Croatia Open (G-1) 2023"

Appena terminati i vari training internazionali estivi in Grecia, Belgio e Germania, seguiti dall’European Junior Championships a Tallinn (EST), un Open G1 svolto a fine agosto con due dei nostri giovanissimi bianco-azzurri, Federico Amati e Achille Tentoni (entrambi c.n. 1° poom-dan) e dopo il grande successo alla 25^ edizione di Sport in Fiera nella Palestra “A. Casadei” in cui la nostra disciplina olimpica si è esibita con tutti i suoi Maestri ed Atleti più rappresentativi, e già siamo proiettati al prossimo impegno per il Taekwondo San Marino. La 27^ edizione del Croatia Open (G-1) di Zagabria (CRO) ci aspetta il 14-15/10/2023. A questa importante gara sono iscritti 6 atleti del nostro team agonistico, accompagnati all’angolo dal Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), Coach della Nazionale. Saranno in gioco: Nico Tonucci (c.n. 3° dan - Senior -74 kg), Stefano Crescentini (c.n. 2° dan - Senior -74 kg), Samuel Tarini (c.n. 2° dan - Junior -63 kg), Thomas Albani (c.n. 1° poom - Junior -45 kg), Federico Amati (c.n. 1° poom - Junior -48 kg) e Achille Tentoni (c.n. 1° poom - Junior -51 kg). Un torneo G-1 (quindi 10 punti al vincitore nel ranking mondiale ed europeo), gara veramente dura e prestigiosa, anche perché si sono iscritti tutti i migliori agonisti europei del momento. Confidiamo comunque in buone prove dei nostri ragazzi. Ricordiamo inoltre che già dai primi di settembre è iniziata nuovamente l’attività di base nelle nostre due Palestre di Serravalle (presso la Sport Domus) e a San Marino Città (Palestra a due piani Scuole Medie a Fonte dell’Ovo), per continuare l’opera di divulgazione di questa stupenda Arte Marziale, che a San Marino, in oltre 30 anni di attività, ha permesso di far conquistare al Club quasi 300 fra medaglie e trofei. Vi aspettiamo con le nostre spettacolari dimostrazioni di agilità, autodifesa (hapkido), disciplina, equilibrio, potenza e velocità, precisando che le prime due lezioni (di prova) sono gratuite.

C.s. Taekwondo San Marino