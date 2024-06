Terza edizione "La Titanica": un grande successo in attesa del Tour

Si è conclusa con un grande successo la terza edizione della Ciclostorica "La Titanica", che ha visto la partecipazione di centinaia di ciclisti provenienti da tutto il mondo. Un'edizione ricca di eventi e di emozioni, che ha celebrato la passione per il ciclismo e la bellezza del territorio sammarinese.



Un weekend all'insegna del ciclismo

I festeggiamenti sono iniziati nel pomeriggio di sabato, con l'inaugurazione della mostra "La Titanica in Giallo", alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti. La mostra, allestita presso Palazzo Graziani e aperta fino al 29 giugno, ripercorre la storia del Ciclismo attraverso le oltre trenta biciclette della collezione di Dario Corsi e alle maglie storiche di Damiano Saulig. Un'occasione unica per un vero e proprio viaggio nel tempo, che ripercorre l'evoluzione del ciclismo dal 1920 ad oggi. In serata è stata la volta della cena ciclistica, che si è tenuta sotto gli antichi portici di Borgo Maggiore. Ospite d'onore della serata il Campione Andrea Tafi, che ha intrattenuto i presenti con aneddoti e storie sulla sua carriera. Una serata speciale allietata anche dalla visita a sorpresa della Maglia Bianca del Giro d'Italia Antonio Tiberi.

Un percorso impegnativo e panoramico

Domenica 17 giugno si è svolta la ciclostorica, con tre percorsi di 40, 65 e 77 Km, che ha attraversato i suggestivi paesaggi di San Marino e della Valmarecchia. Un tracciato impegnativo, ma anche molto panoramico, che ha permesso ai partecipanti di godere appieno della bellezza del territorio sammarinese.



Partecipanti da tutto il mondo

Alla Ciclostorica "La Titanica" hanno preso parte ciclisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Slovenia, Inghilterra e Brasile. Un segno tangibile del crescente interesse per questa manifestazione, che si sta affermando come un importante evento cicloturistico.

Ringraziamenti

L'organizzazione della Ciclostorica "La Titanica" è stata possibile grazie al prezioso contributo di numerose persone e istituzioni. Un ringraziamento particolare va alle Segreterie allo Sport, alla Cultura, al Turismo e al Territorio, alle Giunte di Castello di Borgo e di Città, ai Comuni di Verucchio e di San Leo, alla Federazione Sammarinese Ciclismo, a tutti gli sponsor, in particolare al Gruppo Grand Hotel San Marino e a Extera digital Agency.



c.s. La Titanica Comitato Organizzativo