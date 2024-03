Trofeo promozionale federale di inline freestyle

Nella giornata di domenica 17 Marzo i giovani atleti del Freestyle si sono recati alla tensostruttura di Villa Verucchio per la prima fase del Trofeo Promozionale di freestyle organizzato dalla ASD Roller Verucchio sotto l'effige della Federazione Italiana. A scendere in campo per il San Marino sono stati gli atleti Giada Parmeggiani, categoria Primi Passi coni 120 che si è aggiudicata la quinta posizione; Cesarini Melissa, Bernardi Luna, Cauterucci Zoe, categoria Principianti coni 80: Melissa si è aggiudicata il quarto posto mentre Luna e Zoe il quinto posto pari merito. La seconda fase del Trofeo promozionale di Inline Freestyle si svolgerà a San Marino il 14 Aprile con le discipline di Speed Slalom e Slide.