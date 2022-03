Un altro intenso weekend all'insegna della ginnastica ritmica

Durante questo ultimo weekend, il 12 e il 13 marzo, la Federazione Sammarinese Ginnastica ha organizzato anche la seconda prova del campionato di Serie C Gold di ginnastica ritmica per la ZT3 e ZT4 presso la palestra del Multieventi Sport Domus. Sabato in rappresentanza della Federazione, sono scese in gara Gloria Ambrogiani alle clavette, Annalisa Giovannini alla palla, Emma Fratti al nastro, Matilde Tamagnini al cerchio e Vittoria Magnani riserva, accompagnate dalle tecniche Federica Protti e Serena Sergiani, per sfidare ben 37 squadre avversarie. Nei giorni scorsi, la giovane squadra ha lavorato intensamente e, nonostante qualche imprecisione, è riuscita a migliorare il proprio punteggio finale di ben 3 punti, rispetto alla prestazione precedente, mantenendo nella classifica generale la 15ª posizione. Decisamente positivo l’approccio con cui le ginnaste hanno affrontato questa complessa competizione, pur sapendo che si può ancora migliorare. Perciò, in vista della terza ed ultima prova del campionato, che avrà luogo a Roma, tutte le atlete proseguiranno i loro allenamenti, determinate a perfezionare ulteriormente i propri esercizi e puntare ad una scalata in classifica. Anche in queste giornate, la Federazione Sammarinese Ginnastica ha avuto il grande onore di ospitare le ginnaste rd individualiste italiane, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, che si sono esibite nei loro esercizi. Un grosso in bocca al lupo dunque alle Campionesse per i loro futuri impegni sulle pedane nazionali ed internazionali.

Comunicato stampa