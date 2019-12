Under 12: domenica si assegna il titolo della Fase Autunnale

La stagione dell’Under 12 sammarinese è ormai ad un passo dal giro di boa. Domenica 15 dicembre si disputerà la finalissima della Fase Autunnale: alla squadra vincitrice andrà il primo dei due titoli in palio in un’annata la cui “linea mediana”, di fatto, sarà tracciata proprio da questa sfida. Nella stagione che ha fatto segnare il ritorno delle ragazze nel campionato Under 12 dopo qualche anno di assenza, a contendersi il titolo di apertura saranno Pennarossa Virtus e Juvenes-Dogana 1, capaci di chiudere la regular season davanti a tutte le altre (sette) compagne d’avventura. Sono stati 40 i punti totalizzati dalla squadra facente parte della “scuderia” Titano Academy, mentre quella che fa capo alla società con sede nel castello di Serravalle ha chiuso a quota 34. Per regolamento, il fatto che il Pennarossa Virtus abbia concluso la stagione regolare davanti alla Juvenes-Dogana 1 potrebbe risultare decisivo ai fini dell’assegnazione del titolo: sarà infatti la classifica della regular season a fare testo nel caso in cui la finale – che come di consueto si disputerà su tre tempi da 18 minuti – dovesse terminare in perfetta parità, ovvero con un pareggio ed una vittoria a testa e con medesimo numero di reti segnate e subìte su ambo i fronti. Diversamente, solleverà il trofeo la squadra che abbia vinto almeno due tempi su tre o che, in caso di una sola vittoria ed un pareggio, vanti una migliore differenza reti sulle tre frazioni di gioco. A margine della gara, il cui fischio d’inizio sarà emesso alle 10:00 e che sarà diretta dal signor Zani affiancato dagli assistenti Zaghini e Nuzzo, verrà premiata anche la squadra che fino a questo punto della stagione si è distinta particolarmente sul piano della correttezza sportiva. A fianco della classifica tradizionale, infatti, esiste anche una classifica Fair Play, che dopo nove giornate ha visto il Cailungo chiudere davanti alle altre otto squadre – capitanate dal Tre Fiori Fiorentino 1 – con un totale di 44 punti. Appuntamento dunque a Falciano per l’ultima domenica del 2019 targata Under 12, con l’augurio che vinca il migliore ma, soprattutto, che vinca lo sport.

FSGC | Ufficio Stampa