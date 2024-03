Ayrton Senna icona planetaria: le iniziative per il trentennale dalla scomparsa

La Regione Emilia-Romagna ha ospitato la presentazione del calendario di iniziative per ricordare il trentennale dalla scomparsa di Senna e Ratzenberger. Eventi e celebrazioni che cominceranno il 21 marzo giorno di nascita del pilota brasiliano e termineranno il 2 giugno con focus sul primo maggio 2024, trent’anni esatti da quel tragico weekend del Gran Premio di Formula 1 Repubblica di San Marino sul circuito di Imola. “Siamo particolarmente legati da un forte rapporto con la Repubblica di San Marino - ha detto il Sindaco di Imola, Marco Panieri -, legame che si consolida ulteriormente in questa ricorrenza che celebra uno sportivo straordinario quale è stato il tre volte campione del mondo Ayrton Senna”.

Nel suo intervento il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha dichiarato che presto anche a San Marino verranno presentate le iniziative per ricordare una icona planetaria come il brasiliano. Toccante il ricordo di Bianca Senna nipote del campione collegata dal Brasile. “Ayrton - ha esordito Bianca - aveva un grande desiderio, quello di correre per la Ferrari. La mia famiglia è grata all’Italia per tutto quello che state facendo per tenere vivo il ricordo di Ayrton. Anche in Brasile - ha concluso Bianca - si terranno diverse iniziative per il trentennale dalla sua scomparsa”.

Da remoto anche il Ceo Formula 1 Stefano Domenicali: ”Quel tragico weekend dal 30 aprile al primo maggio 1994 ha cambiato la Formula 1 che da quel momento ha accelerato i processi per le dotazioni di maggior sicurezza. Ayrton e Roland non verranno ricordati solo ad Imola ma ci saranno iniziative anche su tanti altri circuiti di Formula 1”.

Alla presentazione anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Gian Carlo Minardi, Presidente Formula Imola. e in collegamento Giuseppe Incocciati, consigliere del Ministro degli Affari Esteri che ha portato il saluto Antonio Tajani, nonché l’artista Eduardo Kobra autore di diversi murales dedicati al campione brasiliano.