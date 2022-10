Bagnasco vince al Mugello, ma non basta per il titolo. Darderi e Rigo conquistano il Trofeo N5

I piloti della Scuderia San Marino che sono stati impegnati lo scorso week end nel rally e su pista. Al Mugello si è corsa l’ultima tappa del campionato MINI Challenge, nella categoria EVO il sammarinese Ugo Federico Bagnasco ha centrato la qualifica e vittoria in Gara -1. Nonostante l’ottimo risultato Bagnasco non riesce a compiere l’impresa di vincere la categoria, finendo secondo nella classifica generale. Sempre sul circuito fiorentino Luciano e Donovan Privitelio hanno corso nel CIGT chiudendo la prima manche al sesto posto e la seconda in ottava posizione.

In Germania Mattia Drudi è stato protagonista sulla pista di Hockenheim: dopo una prima gara da dimenticare, nella seconda giornata di gare è arrivato un settimo posto.

Al 41° Rally Trofeo ACI a Como la naviga sammarinese Daiana Darderi e il pilota Riccardo Rigo festeggiano la vittoria del Trofeo N5 e il Trofeo N5 Open. Una bella soddisfazione per la Scuderia San Marino e la sua iscritta, che ha portato a casa il massimo del risultato concludendo una stagione molto combattuta. 11° posto nella classifica assoluta per Massimo Bizzocchi che ha fatto squadra con il pilota Ivan Ferrarotti.

Nel weekend del suo debutto come pilota fa bene anche Elisabetta Franchina, che porta a termine il Rally di Caltanissetta insieme a Rosario Merendino. Per il duo su Skoda Fabia un 25° posto assoluto.