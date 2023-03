CIAR, Rally del Ciocco: Crugnola-Andolfi in testa dopo 4PS

Rally del Ciocco

Crugnola-Andolfi-De Tommaso. I tre che avevano infiammato la scorsa stagione non stanno tradendo le attese nemmeno al primo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto, che si è aperto – come di consueto – al Rally del Ciocco e Valle del Serchio. Dopo 4 prove speciali c'è un duo in vetta, quello formato da Andrea Crugnola e Fabio Andolfi. Il campione in carica, al volante di una Citroen C3, ha recuperato lo svantaggio dei primi due stage ed ora è in testa. Con lo stesso identico tempo del pilota savonese che, al momento, non si è mai imposto ma ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti che gli stanno valendo il primo posto momentaneo sulle strade toscane. Terza posizione per Damiano De Tommaso che, dopo aver conquistato la Power Stage iniziale e il primo “scratch” sulla Careggine, ha perso qualche secondo di troppo ed ora si trova a 4'' dalla coppia di testa. Molto bene anche Ivan Ferrarotti che, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, è quinto con la sua Skoda Fabia a 13.5'' dai leader. C'è ancora tanto da dire però in questa 46^ edizione del Ciocco: nel pomeriggio sono in programma altre 6 prove speciali, il destino è tutto da scrivere.