CIAR, Rally Due Valli: Crugnola è campione italiano con una tappa di anticipo

Due anni dopo la prima e unica volta, Andrea Crugnola si ripete ed è ancora campione italiano. Un successo arrivato con una tappa d'anticipo per il pilota varesino che al Rally Due Valli – ultimo appuntamento del Tricolore – si è imposto nella Power Stage di apertura ottenendo i punti necessari anche per l'aritmetica. Un dominio poi legittimato nelle successive prove speciali: dopo 7, infatti, il pilota della Citroen C3 Rally2 è saldamente in testa alla classifica generale. Percorso netto, per adesso: solo prime posizioni in tutti gli stage disputati. Vittoria del titolo che è arrivata anche per merito del “crollo” dell'unico pretendente, Damiano De Tommaso. Il 26enne, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi, ha chiuso quinto nella prima tappa (ora è sesto, ndr) dopo diverse difficoltà incontrate con la sua Skoda Fabia. E anche al momento i problemi sono confermati con De Tommaso ad oltre un minuto e venti dal leader.

Virtualmente sul podio ci sono Giandomenico Basso e Stefano Albertini: il trevigiano della Hyundai, che ha dovuto lasciare il trono di campione italiano a Crugnola, si è dimostrato l'unico capace di tenere il passo del rivale. Alla settima prova speciale, infatti, il ritardo è di 20 secondi. Più staccato, invece, il pilota bresciano che si trova a 42 secondi dalla vetta. Paga un brutto errore nel secondo stage sulle strade veronesi il russo Nikolay Gryazin, che sta cercando di risalire con una serie di buone prestazioni. Rally Due Valli che proseguirà nel pomeriggio con le ultime 4 prove speciali in programma: per Crugnola, una meritata passerella finale.