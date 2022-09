CIRA, Rally San Martino di Castrozza: bis di Fontana

A due prove dal termine del Campionato Italiano Rally Asfalto ci sono ancora 5 piloti in corsa per il titolo tricolore. Un duello appassionante e avvincente, confermato in piccolo al Rally di San Martino di Castrozza conquistato da Corrado Fontana. Il pilota lariano bissa la vittoria della Marca e si impone anche tra le strade del Primiero, portandosi a casa 3 delle 7 prove speciali disputate. Al volante di una Hyundai i20 WRC, Fontana ha fatto la differenza soprattutto nei primi stage della seconda tappa – quando c'era sole e pari condizioni per tutti – mantenendo poi il comando fino al rientro a San Martino.

Alle spalle del leader c'è la Skoda Fabia di Simone Campedelli: il romagnolo ha sofferto nella prova in notturna del venerdì, sbagliando le gomme con l'arrivo della pioggia. Così Campedelli è stato costretto ad una rimonta che lo ha portato fino al secondo posto, a 13 secondi di ritardo da Fontana. Sul gradino più basso del podio l'altra Skoda di Giuseppe Testa che ha battuto all'ultimo l'attuale leader del Tricolore Asfalto Marco Signor, anche lui su Skoda. Il trevigiano, quarto assoluto, rimane comunque in testa alla generale con 58 punti, un risultato da scartare e una sola gara dove poter sommare un altro punteggio. Dietro a Signor ci sono Fontana con 51.5 in 5 risultati e Campedelli a 49.5 in 4 risultati. E' ancora tutto da vivere, insomma. Il Rally Due Valli del 7 e 8 ottobre può già essere decisivo.