Doppietta Ferrari ad Austin, Leclerc davanti a Sainz

Doppietta Ferrari sul circuito di Austin. Charles Leclerc ha vinto il GP degli Stati Uniti di Formula 1, davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Terzo è giunto Max Verstappen. In realtà é stato Lando Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su Verstappen, alla curva 12 del 5° giro. Il britannico della McLaren è così retrocesso al quarto posto, davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri.

"Fino ad ora non era stato un fine settimana facile. Dopo la Sprint pensavamo che gli altri ci fossero davanti, invece fin dalla prima curva mi sono lanciato molto bene. Oggi avevo un passo straordinario" ha commentato il monegasco, alla ottava vittoria in carriera, la terza quest'anno.