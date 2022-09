Doppio cambio in vetta per Moto2 e Moto3

Successi storici e cambi in vetta, se a Misano la MotoGP regala un finale epico le altre categorie non sono da meno. La giornata comincia con l’Inno di Mameli che suona per Dennis Foggia che diventa il primo pilota di sempre della Moto3 a vincere tre volte consecutive sullo stesso tracciato. L’azzurro della Leopard la spunta dopo uno spettacolare scontro a quattro con Masià, Guevara e Unciu. E oltre a lui esulta proprio Guevara che si prende la vetta Mondiale grazie al disastro del compagno di squadra Garcia, in difficoltà già ieri, caduto mentre era lontano dai primi e infine squalificato. Ora è a 10 da Guevara, mentre Foggia si porta a -34.

In Moto2 invece c’è il colpo a sorpresa di Alonso Lopez, subentrato a Fenati a partire dal GP di Francia e che a Misano coglie il suo primo successo iridato. Il 21enne spagnolo va in testa alla seconda curva e conduce d’autorità tutta la gara: con lui sul podio Canet e il nuovo leader del Mondiale Fernandez, che tiene a bada Ogura – 5° dietro ad Arenas – e ora comanda di 4 punti. Finisce a -42 invece Vietti, partito in pole, subito costretto a inseguire e scivolato mentre se la gioca con Arenas e Canet: l’azzurro rientra ma poi è costretto a un ritiro che ne gli costa il sorpasso in classifica da parte di Canet e ne pregiudica, nei fatti, la rincorsa al titolo. Fuori pure Pasini, mentre Arbolino, 7°, è il migliore degli italiani.