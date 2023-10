ERC, Rally Ungheria: Csomos comanda dopo 4PS

Con Hayden Paddon già aritmeticamente Campione d'Europa al Barum - in Repubblica Ceca – e quindi assente giustificato, i piloti ungheresi si stanno prendendo la scena nel Rally di casa, ultimo appuntamento dell'ERC. Dopo le prime 4 prove speciali in testa c'è Miklos Csomos al volante di una Skoda Fabia davanti al connazionale Ferenc Vincze, anche lui su Skoda. Sono 13 i secondi di vantaggio di Csomos che, al momento, ha conquistato tutte le speciali del mattino ed è il miglior ungherese in classifica generale: settimo con 49 punti e reduce dal prestigioso secondo posto del Barum.

Alle spalle dei due beniamini di casa c'è il norvegese Mads Ostberg, che segue a circa 15'' dal leader con la sua Citroen C3. Quarta piazza per il polacco Marczyk, che ieri si era imposto nella Super Speciale di apertura. Nel pomeriggio si chiude la seconda tappa del Rally di Ungheria, con gli ultimi 4 stage. Domani il gran finale per decidere chi chiuderà in bellezza questo entusiasmante Campionato Europeo.