F1: La Ferrari con Sainz trionfa in Messico, terzo Leclerc

Il ferrarista Carlos Sainz ha vinto il Gp del Messico di F1. Lo spagnolo ha preceduto il britannico Lando Norris, su McLaren. Terzo l'altro ferrarista Charles Leclerc. Spera, e a buon ragione, la Ferrari nel Mondiale costruttori, nonostante Norris e l'ottavo posto di Oscar Piastri, l'altro pilota del 'team papaya', ovvero la McLaren, il cui vantaggio sulla scuderia di Maranello si assottiglia ed è ora di 29 punti.

"Era da tempo che volevo un'ultima vittoria prima di andare via dalla Ferrari, riuscirci davanti a questo pubblico è stato fantastico. Comunque se dovesse capitare un'altra opportunità di proverò ancora". Lo dice un Carlos Sainz visibilmente emozionato dopo la vittoria del Gp del Messico, suo quarto successo in carriera e secondo stagionale dopo quello in Australia a inizio stagione.