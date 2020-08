Formula E, la pole di Gara 10 va a Rowland

Questa sera alle 19.00, nel suggestivo circuito di Berlino, si correrà Gara 10 del Campionato Mondiale di Formula E. Campionato già vinto in gara 9, con due turni di anticipo, dal portoghese Da Costa.

Oliver Rowland questo pomeriggio ha ottenuto la Pole Position. Il pilota della Nissan ha staccato il miglior tempo in 1 minuto e 15 secondi - unico ad abbattere il muro dei sedici. In prima fila, al fianco di Rowland, Robin Frijn, staccato di pochissimi centesimi dal leader, così come Neel Jani e René Rast, che con le rispettive Porsche e Audi hanno chiuso a ridosso della vetta.

Domani sera si replica con l'ultimo round di stagione che chiuderà definitivamente la stagione 2019-2020.