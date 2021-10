Giacomo Marchioro si qualifica per la finale Mondiale Rotax, Stefano Valli trionfa nella Coppa Italia GT

Giacomo Marchioro si è qualificato per la finale Mondiale Rotax, in programma in Bahrain in dicembre. Il giovane talento biancoazzurro ha conquistato il “ticket” per la finale grazie al secondo posto ottenuto nel Campionato Italiano Rotax.

Al Mugello, Stefano Valli ha vinto la Coppa Italia GT. Ad 11 anni di distanza dal successo conquistato nel 2010 nella 2ª Divisione del Campionato Italiano Turismo Endurance, il pilota sammarinese torna così ad assaporare la gioia di un titolo tricolore.Stefano Valli si è aggiudicato il titolo al volante di una Mercedes-AMG GT3 della Scuderia Piloti Forlivesi gestita dal team AKM Motorsport by Antonelli, dopo avere preso parte ai precedenti round della stagione al volante della BMW Z4.