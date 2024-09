GP San Marino: Bagnaia in testa nelle pre-qualifiche, c’è anche Quartararo nel Q2

L’obiettivo é cancellare, rimuovere dalla mente il discusso contatto con Alex Marquez che gli é costato punti pesanti nella lotta al mondiale. Ma Pecco Bagnaia ha l’esperienza e la forza mentale di farlo, e lo ha dimostrato già dalle pre-qualifiche di Misano. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si è aperto con la zampata del campione del mondo in carica: Bagnaia ha chiuso il venerdì di libere al primo posto, facendo segnare bei crono nella parte finale del pomeriggio. Alla fine basta l’1:30.865 al pilota Ducati per mettersi alle spalle gli altri due grandi favoriti per il successo finale: Marc Marquez, reduce dal super weekend di Aragon, e il capoclassifica Jorge Martin. Il 93 del team Gresini termina secondo a 185 millesimi da Bagnaia, l’alfiere Pramac è terzo a 281. I tre saranno protagonisti nelle qualifiche del sabato mattina così come la flotta di italiani composta da Franco Morbidelli, quarto, Enea Bastianini, quinto e un ritrovato Marco Bezzecchi sesto che accedono direttamente al Q2. Con loro anche Acosta, Viñales, Quartararo e Miller.

In Moto2 miglior tempo per lo spagnolo Aron Canet con Celestino Vietti alle spalle, e Tony Arbolinp quarto. In Moto3 il migliore degli italiani è Luca Lunetta del team SIC58 quinto, Adrian Fernandez chiude davanti a tutti nel venerdì romagnolo delle “piccole pesti”.