GP San Marino: pole e record della pista per Viñales, 4° Rossi

Il “Marco Simoncelli World Circuit” di Misano è un'esclusiva Yamaha. Nelle qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, la casa giapponese mette 4 piloti davanti a tutti lasciando agli altri le briciole. La pole position va ad un superlativo Maverick Vinales. Lo spagnolo infila negli ultimi minuti un 1.31:411 da urlo e fa segnare il record della pista. Alle sue spalle le due Petronas di Franco Morbidelli e del leader del Mondiale Fabio Quartararo, staccati rispettivamente di 312 e 380 millesimi. Ad aprire la seconda fila Valentino Rossi. Il “Dottore”, sempre in difficoltà nella ricerca del giro veloce in questo inizio di campionato, riesce a chiudere a meno di mezzo secondo dal compagno di squadra e può contare su un ottimo feeling in previsione della gara. Dopo la flotta Yamaha ci sono due Ducati: le Pramac di Jack Miller – quinto – e “Pecco” Bagnaia – sesto - e autore di una grande qualifica dopo la frattura della tibia nelle libere di Brno di un mese fa. Più in difficoltà Andrea Dovizioso, nono con la Desmo ufficiale.

Pole britannica in Moto2 con Sam Lowes che chiude davanti all'australiano Gardner e a Luca Marini, primo degli italiani. A ruota ci sono anche Marco Bezzecchi, sempre con lo Sky Racing Team, ed Enea Bastianini. Parla giapponese, invece, la Moto3: Ai Ogura scatterà in prima posizione mentre il giappo-riccionese Suzuki è terzo a soli 31 millesimi. In mezzo – a 16 dallo stesso Ogura – c'è Rodrigo. Quarto e quinto i due azzurri, Andrea Migno e Romano Fenati. Domani si va in pista dalle 10 con la MotoE per poi proseguire con Moto3 (ore 11), Moto2 (ore 12.20). Gran chiusura alle 14 con la gara della MotoGP, “riservata” a 10000 appassionati.