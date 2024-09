Il Gran Premio dei record

163.558 spettatori nell'intero weekend. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini supera l'edizione da record del 2019, aumentando di oltre 20mila presenze rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio: quasi trentamila spettatori il venerdì, oltre 45mila il sabato, quasi 90mila nella giornata di domenica. Numeri impressionanti per un evento in continua crescita, al punto di essere considerato una delle gare più belle di tutto il Motomondiale.

Alla base del successo, i continui investimenti degli organizzatori, per rendere il circuito romagnolo, moderno, efficace e soprattutto garanzia di gare altamente spettacolari. Un'ampia risposta per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è arrivata anche da parte del mondo dell’informazione, con le oltre 300 presenze registrate per una copertura mondiale dell’evento motoristico.

In questa edizione, poi, la Dorna ha concentrato a Misano anche un’élite di "content creators" per diffondere, sui social, immagini e contenuti della MotoGP e del territorio. Iniziativa che avrebbe raggiunto qualcosa come sette milioni di followers solo su Youtube.

Intanto oggi, giornata di test per i piloti della MotoGP, mentre domenica 22 settembre, sempre a Misano, si replica con il Gran Premio dell'Emilia Romagna.