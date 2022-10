A Imola presentata la nuova Ferrari 499P, l'Hypercar della Casa di Maranello che punta a tornare protagonista nel mondiale Endurance e nella 24 Ore di Le Mans. Il nome è un ritorno alla tradizione, con P per prototipo e 499 come cilindrata. La nuova auto del Cavallino ha tolto i veli in occasione delle finali mondiali della Ferrari all'Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’anno prossimo questo modello correrà il Mondiale endurance Wec, a distanza di 50 anni dall’ultima partecipazione.