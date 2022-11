Marco Signor ha vinto il rally del Lazio e la Coppa Italia 2022

Rally del Lazio

Marco Signor, navigato da Corrado Bonato ha vinto il rally del Lazio, finale di Coppa Italia 2022. In una gara condizionata dalla pioggia e che ha visto al via ben 152 equipaggi, il pilota trevigiano si è aggiudicato tre delle sette prove speciali in programma. Il portacolori della Skoda Fabia ha preceduto di 29 secondi la Hyundai I20 di Filippo Bravi e Enrico Bertoldi. Il pilota friulano aveva fatto segnare il miglior tempo nel primo tratto cronometrato, chiudendo la prima tappa a soli 4 secondi dal leader della classifica generale. Nella seconda giornata ha però faticato a reggere il ritmo del vincitore e si è dovuto accontentare della piazza d'onore. A completare il podio del rally del Lazio, Elwis Chentre con Fabio Grimaldi su un altra Skoda Fabia Rally2. Il detentore del titolo del 2021 ha chiuso ad appena un secondo e mezzo dal secondo posto assoluto. Davvero sfortunato, Giuseppe Testa. Dopo aver vinto tre speciali, il pilota molisano si è presentato all'inizio dell'ultima prova con un ritardo di soli 8 secondi da Marco Signor ma è stato costretto al ritiro, a causa di una foratura a pochi chilometri dal traguardo finale. Da segnalare il quarto posto del reggiano Antonio Rusce, navigato da Sauro Farnocchia. Il rally del Lazio ha emesso anche gli ultimi verdetti. Salvatore Scannella su Peugeot 208 Rally4 è la nuova promessa dell’Under 25 mentre la regione Lombardia ha vinto la classifica a squadre.