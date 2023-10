Il circuito di Misano potrebbe ospitare nel 2024 una gara del mondiale di Formula E. La stagione prenderà il via in Messico il 13 gennaio e si concluderà a Londra il 21 luglio. La tappa italiana è prevista per il 13 e 14 aprile e Misano World Circuit conferma di essersi candidata ad ospitare la gara sulla pista romagnola.