MotoGP, Phillip Island: prima gioia per Zarco, Bagnaia a +27 su Martin

Al termine di una gara al cardiopalma, Johann Zarco centra la prima vittoria in carriera in MotoGP. Il francese della Pramac trionfa in Australia, sul tracciato di Phillip Island, nella gara “lunga” anticipata al sabato a causa delle cattive condizioni meteo previste per domenica. Alle spalle di Zarco c'è il leader del mondiale Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, al primo podio in top class. Guadagna 9 punti nella lotta per il titolo Bagnaia che sale a +27 sul diretto rivale Jorge Martin, al comando del GP fino all'ultimo giro, ma solo 5° per via del consumo delle gomme. Domani alle 4 (ora italiana) la Sprint Race.