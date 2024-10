MotoGP, Thailandia: Bastianini conquista la Sprint, Martin a +22

Va ad Enea Bastianini la Sprint Race del GP della Thailandia, terz'ultimo appuntamento del motomondiale. Gara condotta alla perfezione dal pilota della Ducati ufficiale, in testa dal primo all'ultimo giro. Per quanto riguarda la lotta iridata altri due punti guadagnati da Jorge Martin su Pecco Bagnaia: lo spagnolo della Pramac supera in serie Acosta, Marquez e il diretto rivale per il titolo portando a casa un secondo posto che significa +22 proprio su Bagnaia. Giornata storica per Ducati: 8 moto della casa di Borgo Panigale nelle prime 8 posizioni della classifica.