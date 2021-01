Nasser Al-Attiyah e Nacho Cornejo si aggiudicano l'ottava tappa

709 chilometri da Sakaka a Neom, di cui 375 di prova speciale. La seconda parte della tappa Marathon ha riproposto nelle auto il solito duello a tre, con Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel e Carlos Sainz. Lo spagnolo, che in classifica generale è staccato di quasi 39 minuti, ha lottato a lungo con il portacolori della Toyota che alla fine ha centrato il quinto successo nelle otto tappe fin qui disputate. Al-Attiyah ha preceduto di 52 secondi Sainz ma soprattutto è riuscito a ridurre il distacco nei confronti di Stéphane Peterhansel. Il francese, che ha chiuso la prova odierna al terzo posto, ha ora un vantaggio di soli 4' e 50" quando mancano 4 tappe al termine del rally raid più famoso del mondo.

Lotta serrata anche nelle moto dove è arrivato il primo successo di tappa per Nacho Cornejo. Il pilota cileno, leader della classifica generale, consolida il primato nei confronti di Toby Price ed ora ha un vantaggio di 1 minuto e 6 secondi. Praticamente nulla, se si considera le disavventure del pilota australiano nelle ultime due giornate. Il vincitore delle edizioni 2016 e 2019 ha percorso quasi 800 chilometri con un taglio sul lato destro della gomma posteriore della sua KTM. Il regolamento prevede che durante la prova Marathon, non è prevista assistenza esterna, se non pagando una penalità di 30 minuti. A qual punto, il pilota australiano ha deciso di mettere in sicurezza l'area tagliata del pneumatico con una serie di fascette. Una scelta azzeccata, considerando che Toby Price ha chiuso la speciale al secondo posto, con un ritardo di appena un minuto e cinque secondi. Quarto di tappa ma terzo in classifica generale, il britannico della KTM Sam Sundeland, staccato di quasi 6 minuti da Cornejo. Domani la nona tappa, con partenza e arrivo a Neom, dopo 579 chilometri.