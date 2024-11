RALLYLEGEND Paolo Valli: "Abbiamo anticipato la data per evitare concomitanze con altri eventi, va invece migliorata la gestione del numeroso pubblico"

Nemmeno il tempo di metabolizzare la strepitosa edizione da record del 2024, che gli organizzatori di Rallylegend si sono messi al lavoro per l'edizione numero 23 della grande kermesse automobilistica sammarinese.

In attesa di conoscere nuovi contenuti, personaggi ed eventi, è stata ufficializzata un'importante novità. Rallylegend 2025 si correrà dal 2 al 5 ottobre. Non cambierà invece il palcoscenico accogliente e pieno di passione della Repubblica di San Marino.

Il ritorno in centro storico con il suggestivo passaggio in Piazza della Libertà, è stata la classica ciliegina di un evento in grado di richiamare sul Titano, decine di migliaia di appassionati.

Nel servizio, l'intervista con Paolo Valli, organizzatore Rallylegend

