Pole e record per Quartararo ad Assen

Week-end in pista anche per il moto mondiale che fa tappa ad Assen, in Olanda. In MotoGP, pole position per il francese Quartararo, davanti a Vinales e Rins. Quarto Marc Marquez, undicesimo Dovizioso e Rossi, solo quattordicesimo. In Moto 2, prima pole in carriera per l' australiano Gardner. In moto 3, miglior tempo di Niccolò Antonelli.