Presentato il nuovo progetto Gresini Racing per i campionati del mondo Moto2 e Moto3. L'evento è avvenuto in streaming. Una presentazione nella quale si è sentita la mancata di Fausto Gresini ancora in ospedale dove sta continuando un lento recupero dopo il ricovero per Covid. In Moto2 i piloti saranno Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio. Il neonato team Indonesian Racing Team Gresini sarà impegnato anche in Moto3 con Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo. I primi test a Valencia il 24 e 25 febbraio.