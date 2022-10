RallyLegend: Latvala, Brusori, Pedersoli e Argenti i vincitori della 20ª edizione

La ventesima edizione di RallyLegend è già storia. Sia per i numeri da record degli appassionati che per quelli di nomi e vetture. Gli spettatori hanno ammirato, come ogni anno, le vetture che hanno fatto la storia di questo sport. Prima le CKLegend – la classe spettacolo intitolata a Cristof Klausner – con Diana, Kelly e i sammarinesi a farla da padrone, poi le Legend Stars. Una sfilata di apripista con le Lancia 037, le S4, le Delta, le Stratos, tantissimi esemplari di Subaru e lo spettacolo offerto da Kalle Rovanpera. Il finlandese, neo-campione del mondo nel WRC, è stato senza dubbio lo special guest di questa edizione. Per la prima volta a bordo di un auto classica – la Toyota Celica – Kalle ha fatto divertire il pubblico e si è reso sempre molto disponibile, meritandosi una bellissima standing ovation.









E poi la gara vera e propria, con le varie categorie: nelle Heritage il successo è andato a Mauro Argenti, con una delle Porsche più vecchie del lotto, addirittura del 1969. Nelle altre, invece, i leader delle prime giornate hanno mantenuto la vetta per tutti e 3 i giorni: anche dopo le ultime 4 prove speciali – due a “Le Tane” e due al circuito “The Legend” - Jari-Matti Latvala si è confermato il più veloce delle Classic. Alle sue spalle due alfieri azzurri: “Zippo” con la Subaru Impreza e Simone Romagna con la Lancia Delta. Nelle Historic, Simone Brusori ha bissato il successo dello scorso anno con la Porsche 911 del 1981. Un autentico dominio del pilota italiano – navigato dal sammarinese Enzo Zafferani – che ha conquistato tutte le speciali, tranne una, e ha rifilato oltre due minuti alla BMW del francese Valliccioni. Parla italiano anche la categoria WRC con il sempreverde Luca Pedersoli capace di tenersi dietro – con la Citroen DS3 del 2011 – la Plus dello svizzero “Il Valli”. Sul gradino più basso del podio l'altro elvetico, Mirko Puricelli. Al di là dei risultati, il Legend è stato una festa. Un evento nato 20 anni fa tra pochi amici e diventato ormai un punto di riferimento per il rally mondiale.