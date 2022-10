RallyLegend: show di CKLegend e Legend Stars, tutto invariato nella generale

Prima dello spettacolare cappottamento a “La Casa 2” - fortunatamente senza conseguenze - Paolo Diana ha regalato spettacolo nel primo giro della seconda tappa di RallyLegend. Con lui anche un’altra delle CKLegend - la classe spettacolo dedicata a Cristof Klausner - l’irlandese Kelly. L’attesa era tutta per Kalle Rovanpera, ultima delle Legend Star in pista che non ha tradito le aspettative. Spettacolare il passaggio del campione del mondo WRC sulla “Piandavello”. Per quanto riguarda la gara, invece, resta tutto invariato rispetto alle prime prove speciali. Dopo 10 Jari-Matti Latvala conserva la vetta della categoria Classic con la sua Toyota Celica davanti alla Subaru di “Zippo” - staccato di 16 secondi - e alla Delta di Simone Romagna. Leader confermati anche nelle altre categorie: Simone Brusori è al primo posto delle Historic con la Porsche 911. Vantaggio che sfiora i due minuti sul francese Valliccioni e sul sammarinese Nicola Bonfè, in lotta con il connazionale Loris Baldacci per l’ultimo gradino. Nelle WRC Luca Pedersoli continua a comandare con la Citroen ma “Il Valli” sta recuperando, soprattutto grazie ai successi nella prova “The Legend”. Infine, c’è già un vincitore nella categoria Heritage: Mauro Argenti ha trionfato nella gara di regolarità con la Porsche 911 del 1969, davanti all’altra Porsche di Dino Fabbrica che si è dovuto accontentare della seconda piazza.