San Sebastian de Los Reyes ai piedi del "Re" Jorge Martin

San Sebastian de Los Reyes, piccolo “pueblo” della comunità di Madrid, diventa per un giorno la capitale del motociclismo. Merito di Jorge Martin, tornato nella città che gli ha dato i natali per festeggiare il titolo mondiale appena conquistato in MotoGP. Il secondo in carriera per Martinator dopo quello in Moto3 nel 2018. Migliaia di concittadini hanno celebrato lo spagnolo, che ha avuto la meglio dopo un'appassionante battaglia con Pecco Bagnaia risolta solo nell'ultima gara a Barcellona. Cori, applausi, autografi per Martin atteso ora da una sfida difficile e stimolante: riportare Aprilia sul tetto del mondo.

"Ora voglio godermi il momento anche perché la prossima stagione inizierà tra circa 2 mesi" - ha dichiarato Martin - "Ci sarà tempo per prepararsi, è una sfida nuova e non so cosa mi aspetterà. Credo che nessuno lo saprà, almeno fino alla prima gara. Abbiamo i test per capire da dove partiamo e dove vogliamo arrivare, sicuramente io cercherò di crescere e migliorare ogni giorno".