Settebello Bautista

Alvaro Bautista non si ferma più e vince anche Gara 1 del Gran Premio di Aragon. 7 vittorie nelle prime 7 manche della stagione per lo spagnolo della Ducati che ha dominato dal primo all'ultimo giro, precedendo sul traguardo la Kawasaki di Rea e la Ducati del britannico Davies. In classifica Bautista resta a punteggio pieno con addirittura 31 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore.