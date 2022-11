Show alla "3 ore a Coppie" della Baldasserona: vincono Gorini e Tommassini

La Baldasserona torna a vivere una giornata di grande sport con la “3 ore a coppie” organizzata dalla Federazione Sammarinese Motociclistica con la collaborazione di 3 MotoClub biancazzurri: il San Marino, il Titano e il Six Pistons. Ben 36 piloti – divisi in 18 squadre – si sono dati battaglia per la 3 ore di gara con cambi ogni 10-15 minuti circa. Diversi anche gli appassionati che hanno affollato il crossodromo dedicato a Pino Serra per una domenica all'insegna del motocross e dell'enduro. Ai nastri di partenza anche il presidente della FSM Paolo Michelotti e altri membri del consiglio direttivo.

Il successo è andato alla coppia formata da Simone Gorini e Alberto Tommassini che hanno sopravanzato di pochi decimi il tandem Andrea Gorini-Nicolò Forcellini. Sul podio anche il duo Filippo Magnani e Luca De Angelis. La pioggia ha condizionato la “3 ore a Coppie” ma non ha fermato lo show, impreziosito anche da un nuovo premio messo in palio per il pilota che – più di ogni altri – ha saputo far divertire il numeroso pubblico. E questo è stato lo stesso Simone Gorini che, quindi, ha festeggiato una "doppietta" di vittorie. A premiare non poteva che esserci Bryan Toccaceli che – da ex pilota e coach della VR46 Academy – sa riconoscere chi dà spettacolo.