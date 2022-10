Simone Campedelli è Campione d'Italia Asfalto: basta il 2° posto al Rally di Como

A 5 anni di distanza dall'ultima volta, Simone Campedelli torna a vincere un trofeo in patria. Il 36enne romagnolo si è laureato Campione d'Italia nel tricolore Asfalto. Un successo centrato grazie al secondo posto nell'ultima prova del campionato - il Rally di Como – ma costruito soprattutto nei primi due appuntamenti, al Rally Elba e al Rally del Salento con due vittorie consecutive. E così è arrivato un titolo importante e meritato per il pilota nato a Cesena, al volante di una Skoda Fabia Evo R5.

Nonostante condizioni estreme – con nebbia e pioggia a farla da padrone – Campedelli ha prima attaccato per prendersi la vetta della generale, poi ha gestito nella seconda parte senza rischiare. In Piazza Cavour, nel cuore di Como, la standing ovation è tutta per lui. E anche per il beniamino di casa, Corrado Fontana, che vince ancora una volta sulle sue strade con la Hyundai WRC: è la nona affermazione in carriera per il pilota lariano che ha chiuso con 10 secondi di vantaggio su Campedelli.

Tutto ciò non è bastato per la conquista del tricolore, sfuggito per soli 6 punti. Rimane comunque la soddisfazione di essere stato l'unico a trionfare in 3 gare stagionali. Sul gradino più passo del podio il grande sconfitto del Rally di Como, Marco Signor. Il trevigiano - arrivato da leader del CIRA - non è riuscito a mantenere il vantaggio e si è dovuto accontentare della terza posizione, scavalcato nella classifica finale pure da Corrado Pinzano. Anche il biellese era in lotta ma il quinto posto assoluto lo ha tolto presto dai giochi. Cala dunque il sipario sul Campionato Italiano Asfalto, uno dei più combattuti degli ultimi anni.