La Ferrari di Charles Leclerc partirà davanti a tutti nel Gran Premio d' Austria, in programma domani sul circuito di Spielberg. Il pilota francese ha fatto segnare il miglior tempo davanti alla Mercedes di Hamilton, poi penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Raikkonen. Verstappen diventa secondo e Bottas terzo. Solamente nono Sebastian Vettel, costretto a fare da spettatore nell'ultima sessione di prove per un problema tecnico sulla sua Ferrari.