Svelate le Ducati giallo fluo del Team VR46 di Bezzecchi e Di Giannantonio

La certezza è che saranno immediatamente riconoscibili. Il designer romagnolo da sempre collaboratore di Valentino Rossi, Aldo Drudi questa volta non ha usato mezze misure: giallo è il colore della competizione, giallo è il colore del Team, di giallo sono colorate le tribune colme di tifosi del Vr46, e giallo fluo sono le livree delle Desmosedici Gp23, di Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio. Ci faremo notare non solo per la livrea è questo lo slogan che serpeggia dal Palacongressi di Riccione, dove è nata la stagione del Team Vr46. Un nuovo percorso che porta con se grandi motivazioni come spiega il Team Manager spagnolo Pablo Nieto. Quando vengono svelate le Moto è sempre una grande emozione, c'è sempre una grande attenzione, e soprattutto salgono a dismisura attese e aspettative. Uno che da anni vive questo tipo di trepidazioni è senza dubbio l'amicone di “Vale” Uccio Salucci, da assistente nell'ombra, oggi più che mai perno del Team Vr46.

Nel servizio le interviste a Pablo Nieto Team Manager Team Vr 46 e Uccio Salucci Direttore Team Vr 46