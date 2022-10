TGE, il campione italiano major Monaldi: "Dopo due gare ho capito che potevo vincere il titolo"

Sentiamo Cristian Monaldi

Il pilota del TGE Cristian Monaldi si è laureato campione italiano di enduro, categoria Major. Decisivo il 3° posto nella tappa conclusiva di Schilpario, nel bergamasco, che ha consentito a Monaldi di conservare il vantaggio in classifica sui suoi inseguitori. Un mese perfetto per il sammarinese, che dopo aver conquistato il tricolore ha fatto suo anche il campionato regionale Marche, a Fabriano. "Ho capito che potevo vincere il titolo subito dopo le prime due gare - spiega Monaldi - perché solitamente partivo un po' peggio. Quest'anno invece sono partito subito con un secondo posto, poi un primo, poi di nuovo primo e secondo... di lì ho capito che potevo gestirla, salvo inconvenienti meccanici che fortunatamente non sono successi. L'ultima gara l'ho vissuta con un po' di ansia, comunque sia, dopo 4/5 anni in cui sono stato due volte vicecampione italiano e un terzo posto, quest'anno sapevo che era un'occasione molto importante, da sfruttare. Sono arrivato con un vantaggio di pochi punti, però nonostante la tensione sono riuscito a gestire la gara ed è arrivato un 3° posto che mi ha garantito il titolo italiano Major".