L'Europeo di Bocce in corso a Terni si è aperta con 3 sconfitte e una vittoria per la squadra sammarinese. Non sono buone le notizie che arrivano dal singolare: Enrico Dall'Olmo è stato sconfitto di misura per 6-5 dall'austriaca Philipp Wolgang. Perde anche Stella Paoletti battuta prima 10-5 dalla turca Bahar Cil e poi 12-1 dalla Croata Ana Juginovic. Bene invece la coppia mista con Paoletti-Frisoni vincitori 8-7 sugli austriaci Steiniger-Baur.