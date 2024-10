Titano Battle Cup: Matilde Terenzi è bronzo nello Speed Slalom

La Titano Battle Cup si conferma un grandissimo evento che ha saputo richiamare a San Marino oltre 160 atleti in rappresentanza di 23 squadre e quattro nazioni. Il Multieventi ha accolto gli atleti impegnati nelle varie discipline di gara: slide, battle e speed. Dopo l'apertura di venerdì dedicata allo slide è stata la volta della battle. Nella categoria Senior Women è stata tripletta italiana con successo di Matilde Bianciardi a precedere le connazionali Cecilia Medda e Alice Alessandroni.

L'Italia si conferma ai vertici della Titano Battel Cup anche nella categoria junior. Al femminile è tripletta con Serena Fedi, Beatrice Donadio e Aurora Piva. Per quanto riguarda gli junior men, Manuel Moretti ha preceduto lo spagnolo Mathias Ortego e l'azzurro Daniele Sanzillo. Gran finale per la Titano Battle Cup con lo speed slalom. Nelle categorie junior, brilla ancora la sammarinese Matilde Terenzi. La portacolori del Titano conquista la medaglia di bronzo, alle spalle di Giorgia Coloprisca e Siria Scipinotti. Tra gli uomini tripletta italiana con vittoria per Manuel Moretti davanti a Daniele Salzillo e Alessandro Lorenzo.

A concludere l'edizione 2024 della Titano Battle Cup le categorie senior. Tra le donne medaglia d'oro per Sveva Romano, argento per Elena Bertozzi e bronzo a Gomathi Berti. Vince tra gli uomini Nicolas Vanucci. Sul podio anche Emanuele Lanzafami e Federico Bartolucci. L'edizione 2024 va in archivio, confermandosi grande appuntamento, destinato a continuare a crescere nel tempo.