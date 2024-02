Argento in Coppa del Mondo, Perilli: "Mi sento bene, ci faremo trovare pronti a Doha"

Nel servizio l'intervista ad Alessandra Perilli

Il bronzo al Cairo, l'argento a Rabat. Momento di forma straordinario per Alessandra Perilli, che ha iniziato il suo 2024 di Coppa del Mondo nel migliore dei modi. In Marocco la tiratrice sammarinese si è arresa solo all'azzurra Jessica Rossi, ma resta comunque un secondo posto importante e prestigioso.

Un solo obiettivo per Alessandra: conquistare quella carta olimpica che le permetterebbe di difendere a Parigi lo storico bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo. Ci sono ancora due eventi che le mettono in palio: le finali di Doha ad aprile, gli Europei di Lonato a maggio. In più c'è sempre il ranking mondiale, che assegnerebbe un altro posto: al momento la Perilli è prima nel 2024 e quarta in generale. Ma le tre che la precedono (Galvez, Rossi, Coelho de Barros) hanno già il pass, quindi – finisse oggi – la biancazzurra sarebbe qualificata anche per classifica.

