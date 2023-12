Attività Subacquee: la Fsas premia i suoi campioni

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee si è ritrovata per un momento convivale per salutare il 2023 e farsi gli auguri di buone feste. La serata è iniziata con un resoconto delle attività svolte durante l’anno ed è stato consegnato un omaggio al presidente della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, Lauro Stambazzi, in segno dell’amicizia e delle collaborazioni attuate nel corso della stagione. La serata è stata anche l’occasione per le premiazioni dei campionati sammarinesi. Davide Cesarini ha vinto l’edizione 2023 del campionato d’apnea, seguito sul podio da Alvaro Casali e Samuele Mazza.

Nella fotografia subacquea vince Paolo Masini, che ha avuto la meglio su Joseph Zonzini e Lorenza Angelini. Passando al nuoto pinnato, negli Esordienti femminile vince Elisabetta Cortini, secondo posto per Valentina De Palma e terzo per Melissa Fabbri. Nel maschile trionfa Davide Zoffoli, argento per Valentino Pacini e bronzo di Martino Giorgini. Per gli Agonisti il successo è di Federico Fabbri, secondo posto di Luigi Renzi e terzo Lorenzo Dorokhov. Nel femminile vince Maddalena Falcioni, completano il podio Aurora Toccaceli e Camilla Sansovini.