Baseball, Enea Ercolani confermato presidente: "Una nazionale sammarinese entro il 2024".

Enea Ercolani è stato confermato come presidente della Federazione Sammarinese Baseball e Softball. Forte presenza della componente femminile nel Consiglio Federale con Federica Grassi, Margaret Fabbri e Monia Magnani mentre gli altri consiglieri saranno Aldo Morri, Pietro Lonfernini, Francesco Imperiali e Maurizio Gasperoni.







"Si parte con un altro mandato - spiega Ercolani - che ho voluto fare per terminare dei progetti. Tra questi uno molto importante: riportare la Nazionale sammarinese in campo internazionale. È un progetto che è nato da tanti anni, solo che per fare una squadra di baseball ci vogliono molti atleti e molto atleti. Ma stiamo lavorando e pensiamo, nel 2023 o 2024, di approcciarci come nazionale sammarinese a una Pool B o una Pool C. Quest'anno ci aspettiamo altri successi in campo di club, soprattutto dal San Marino, e dai giovani che stiamo crescendo. Per quel che riguarda Alessandro Ercolani, ripartirà ai primi di marzo per fare 7/8 mesi in America e a fine settembre parteciperà ai Mondiali in Florida con la Nazionale italiana".