Bella e importante vittoria della Pallacanestro Titano. I ragazzi di coach Porcarelli si sono imposti in trasferta, sul parquet di Ascoli per 82-93. Con ben 6 giocatori in doppia cifra, c'è da segnalare il primo canestro tra i senior di Nicolas Marcattili, classe 2005. I Titans con un altro successo si garantirebbero uno dei primi due posti, quindi la possibilità di giocare i playoff col fattore campo a favore.