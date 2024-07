Contro Parma San Marino vince solo gara 3

Con il brivido dell'extrainning San Marino conquista gara 3: al Nino Cavalli finisce 7-8 l'ultima di regular season, match che ha tenuto tutti col fiato sospeso a causa dei continui ribaltamenti. Sotto 2-1 al quarto, San Marino subisce il doppio di Monello con due basi piene per il 4-1 Parma. Il quinto segna la svolta per i Titani che si prendono un big inning da 4 punti. E sull'inerzia al sesto arrivano nell'ordine la volata di Batista a basi piene e la battuta in diamante di Alvarez. Sembra fatta sul 4-7, ma all'ultimo attacco gli emiliani pareggiano. Necessario quindi l'extrainning con l'ottavo e decisivo punto di Ferrini per il 7-8. Precedentemente Parma si era assicurata gara 2 segnando al quinto inning ben 6 punti e chiudendo la contesa sul 7-1. San Marino termina così la prima fase con 19 vittorie e 11 sconfitte e attende ai quarti di finale di conoscere la sua avversaria per la post season che comincia il 26 luglio.