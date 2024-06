Sfuma sul più bello il sogno promozione nel Gruppo 3 per San Marino in Coppa Davis. I biancazzurri, impegnati in Albania, vengono sconfitti nel play-off dall'Armenia. Dopo il ko di Filippo Tommesani nel primo singolare, ci aveva pensato nel secondo Marco De Rossi a pareggiare i conti superando Khachatryan 6-0 6-2. Fatale il doppio con la coppia Tommesani/De Rossi battuta 6-3 6-1. L'Armenia vince 2-1 e sale nel Gruppo 3 Europa, San Marino resta nel 4.