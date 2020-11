È morto Bill Holmberg

Atleti, staff e dirigenti del San Marino Baseball piangono la scomparsa di Bill Holmberg e si uniscono al cordoglio di tutto il mondo del batti e corri per una perdita così straziante e che lascia senza parole. "Bill ha percorso con noi un pezzo di storia della nostra società e non potremo mai dimenticarlo, per quello che ha fatto e per l’uomo che è stato. A San Marino dal 2002 al 2006, era con noi anche a Grosseto in occasione della prima storica vittoria in Coppa Europa. Bill lascia un vuoto enorme". Tutto il San Marino Baseball si stringe attorno alla famiglia e ai suoi affetti più cari e porge le più sentite condoglianze.