È tornato lo Special Gala: sold-out al Kursaal

Nel 2019 l'ultima volta, poi qualche anno di assenza. Troppi, per una serata dedicata ad un movimento sempre capace di stupire, dal punto di vista sportivo e non. E' tornato lo Special Gala, alla presenza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Oltre alle più alte cariche dello Stato, presenti anche le autorità politiche e sportive per un saluto. Prima il presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici, poi il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e il numero uno del CONS Gian Primo Giardi.

I grandi protagonisti però sono stati gli atleti Special Olympics che hanno deliziato gli ospiti con un'esibizione in apertura, curata da Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi. Nel corso della serata sono stati giustamente ricordati i grandi risultati ottenuti dai campioni sammarinesi al Mondiale Special di Berlino, con ben 12 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

Nel servizio l'intervista a Barbara Frisoni, presidente Special Olympics San Marino